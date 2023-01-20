В Первомайском районе Новосибирска перенесли остановку «Березовое ж/м»

Остановку «Березовое ж/м» в Первомайском районе перенесли на 100 метров.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Остановку «Березовое ж/м» в Первомайском районе перенесли на 100 метров. Это произошло в пятницу, 20 января.
− Остановочный пункт перенесен по ходу движения в направлении конечного остановочного пункта «Улица Твардовского», − сообщили в мэрии Новосибирска.
Остановкой «Березовое ж/м» пользуются пассажиры автобусов №50, 54 и 54к. Также там останавливаются маршрутные такси №50, 68 и 74.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер