Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 января 2023 5:49

В Первомайском районе Новосибирска перенесли остановку «Березовое ж/м»

Об этом сообщили в мэрии
Анастасия ХРОМЫХ
Остановку «Березовое ж/м» в Первомайском районе перенесли на 100 метров.

Остановку «Березовое ж/м» в Первомайском районе перенесли на 100 метров.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Остановку «Березовое ж/м» в Первомайском районе перенесли на 100 метров. Это произошло в пятницу, 20 января.

− Остановочный пункт перенесен по ходу движения в направлении конечного остановочного пункта «Улица Твардовского», − сообщили в мэрии Новосибирска.

Остановкой «Березовое ж/м» пользуются пассажиры автобусов №50, 54 и 54к. Также там останавливаются маршрутные такси №50, 68 и 74.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber