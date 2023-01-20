В Первомайском районе Новосибирска перенесли остановку «Березовое ж/м»

Остановку «Березовое ж/м» в Первомайском районе перенесли на 100 метров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Остановку «Березовое ж/м» в Первомайском районе перенесли на 100 метров. Это произошло в пятницу, 20 января.

− Остановочный пункт перенесен по ходу движения в направлении конечного остановочного пункта «Улица Твардовского», − сообщили в мэрии Новосибирска.

Остановкой «Березовое ж/м» пользуются пассажиры автобусов №50, 54 и 54к. Также там останавливаются маршрутные такси №50, 68 и 74.

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