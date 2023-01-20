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НовостиОбщество20 января 2023 3:34

Новосибирцы пожаловались на «поборы» на работе

Сотрудников заставляют покупать канцелярию и компьютерные мышки
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирцам приходится тратить деньги на покупки для работы.

Новосибирцам приходится тратить деньги на покупки для работы.

Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирске 78 % работников признались, что им приходится тратить собственные средства на офисные покупки. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

– Почти половине сотрудников из Новосибирской области приходилось покупать что-либо на работу по собственной инициативе, а 35% это делали по требованию работодателя, – рассказали в службе исследований.

После этого полностью компенсировали расходы только 11 % сотрудников. Горожане признались, что чаще всего им приходится покупать канцелярские товары, туалетную бумагу, мыло, компьютерные мышки, клавиатуры и наушники. Также свои деньги нередко приходится тратить на мелкую бытовую технику и учебную литературу.

Кроме того, сотрудники новосибирских компаний заявили о тратах на бензин ради работы, рабочие инструменты и спецодежду. При этом только 28 % работников отметили, что в их фирмах принято скидываться на подарки коллегам.

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