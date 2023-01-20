Пробки в 8 баллов сковали улицы Новосибирска из-за массовых аварий 20 января

Улицы Новосибирска сковали пробки в 8 баллов. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Утром в пятницу, 20 января, в Новосибирске произошло сразу несколько аварий. Они перекрыли движение автомобилей, создав пробки в 8 баллов, отмечено на картах 2ГИС.

Самые большие заторы на площади Кирова, улицах Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, Советском шоссе и Бронной. Пробки на улицах Порт-Артурской, Широкой, Ватутина и площади Труда. Как сообщают водители, из-за снега затруднено движение на Октябрьском мосту.

Кроме того, водители встали в пробках на Большевистской и Выборной. Сразу две аварии произошли на улице Кошурникова, пробки на Ипподромской, Кошурникова, Учительской и Богдана Хмельницкого. Заторы на улице Кедровой, на выезде к 1-му Мочищенскому шоссе.

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