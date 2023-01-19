Житель Бийска на свидании напал с ножом на девушку из приложения для знакомств

Бийчанин напал на свидании с ножом на женщину, с которой познакомился в интернете. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бийчанин напал на свидании с ножом на женщину, с которой познакомился в интернете. Теперь 39-летний мужчина пойдет под суд за покушение на убийство.

— Днем 16 мая 2022 года мужчина пришел в гости к женщине, с которой познакомился в приложении знакомств. На кухне пара общалась и распивала спиртное. В какой-то момент хозяйка отказалась дальше выпивать, однако гостю это не понравилось, и он начал вести себя агрессивно — бить женщину и угрожать расправой, — рассказывает издание «Толк». — После этого он взял нож и, угрожая убийством, порезал спутнице кисти и предплечья.

К счастью, женщине удалось выбежать в подъезд и попросить помощи у соседей, которые вызвали скорую и полицию. Пострадавшую отвезли в больницу.

Ее спутник во время следствия в покушении на убийство не признался, уверяя, что смерти женщине не желал. Сейчас его уголовное дело поступило в суд.

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