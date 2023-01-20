«Вот такой сюрприз!»: новосибирец нашел гвоздь в лепешке с мясом

Гвоздь был в выпечке. Фото: предоставлено героем публикации

Новосибирец нашел гвоздь в лепешке с мясом. Он купил выпечку в торговом павильоне на Затулинском жилмассиве. - Мы взяли с мясом лепешку, пришли домой, а там нам попался такой сюрприз в виде гвоздя, - написал мужчина в группе «ЧС Новосибирск». На приложенном фото видно, что из разломанной лепешки покупатели достали маленький гвоздь. В комментариях новосибирцу не поверили:

- Постановка от клиентов

- Вранье!

- Это для тех, кому железа в организме не хватает

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