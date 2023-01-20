«Вот такой сюрприз!»: новосибирец нашел гвоздь в лепешке с мясом

Гвоздь был в выпечке. Фото: предоставлено героем публикации
Новосибирец нашел гвоздь в лепешке с мясом. Он купил выпечку в торговом павильоне на Затулинском жилмассиве. - Мы взяли с мясом лепешку, пришли домой, а там нам попался такой сюрприз в виде гвоздя, - написал мужчина в группе «ЧС Новосибирск». На приложенном фото видно, что из разломанной лепешки покупатели достали маленький гвоздь. В комментариях новосибирцу не поверили:
- Постановка от клиентов
- Вранье!
- Это для тех, кому железа в организме не хватает
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер