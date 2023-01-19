Двух новосибирцев будут судить за пересылку наркотиков по почте

Два новосибирца пойдут под суд за пересылку наркотиков по почте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два новосибирца пойдут под суд за пересылку наркотиков по почте. Они сами получали посылки с запрещенными веществами и отправляли их в другие города.

— По версии следствия, в июле и августе 2022 года двое новосибирцев получили в почтовом отделении на территории Железнодорожного района поступившую от неустановленного лица из Москвы посылку с наркотическим средством массой 1006, 1 грамма. Наркотики они планировали в дальнейшем продать, — сообщили в областной прокуратуре. — Кроме того, злоумышленники отправили из почтового отделения в Новосибирском районе посылку с наркотиками в Калининград массой в 490, 9 грамм.

Все наркотики были изъяты сотрудниками полиции. Новосибирцев обвиняют в незаконной пересылке наркотиков и покушении на их незаконный сбыт в особо крупном размере по статье 228. 1 УК РФ. Уголовное дело уже направлено в суд.

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