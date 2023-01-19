В Новосибирске сеть фитнес-клубов «Европа» просят признать банкротом

Крупную сеть фитнес-клубов «Европа» просят признать банкротом.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Крупную сеть фитнес-клубов «Европа» просят признать банкротом. Иск об этом поступил в арбитражный суд Новосибирской области.
Согласно документации на портале «Электронное правосудие», сумма исковых заявлений составляет более 2 миллионов рублей. Заявление пока еще не принято в производство судом.
Тем не менее, на сайте областного арбитражного суда сообщается, что тот же заявитель в 2021 году уже подавал иск к этой компании с требованием взыскать убытки по договору аренды помещений на Красном проспекте. Это заявление было удовлетворено и с компании взыскали более 2 миллионов рублей.
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