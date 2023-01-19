Нейросеть нарисовала среднестатистических покупателей продуктовых магазинов в Новосибирске

Портреты типичных покупателей продуктовых магазинов в Новосибирской области. Фото: «Х5 Клуб»

Нейросеть нарисовала среднестатистических покупателей продуктовых магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» в 67 регионах России. Среди портретов, созданных ИИ, оказались и покупатели из Новосибирской области.

— Типичный покупатель в Новосибирской области — женщина, 41 год, средний чек составляет 550 рублей. В среднем дети есть у 14% покупателей. В основном являются мясоедами, — сообщил «Х5 Клуб», который совестно с «Агентством Искусственного Интеллекта» озадачили нейросети созданием портрета.

Составлялись портреты на основе обезличенных данных покупателей магазинов. Основными критериями отбора итоговых изображений стали фотореалистичность, соответствие возрасту и полу, а также предпочтения в еде и этнические особенности каждого региона.

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