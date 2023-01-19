В Крещение в купель окунулись более 1000 осужденных. Фото: ГУФСИН по НСО

В Новосибирской области в Крещение в купель окунулись более 1000 осужденных. Об этом сообщили в региональном ГУФСИН.

— Двенадцатый год подряд принимают участие в Крещенских купаниях осужденные исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Новосибирской области. Перед купаниями во всех учреждениях проходит Великое освящение воды. После чего каждый желающий может погрузиться в воду, — рассказал помощник начальника регионального ГУФСИН по организации работы с верующими протоиерей Олег Просенков.

В этом году в исправительных учреждениях были организованы 11 купелей. Те осужденные, которые заранее сообщили о желании окунуться в прорубь, специально сшили белые рубахи.

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