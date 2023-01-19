«Нехитрый план провалился»: Травников рассказал про сбитые беспилотники ВСУ над Беловодским районом ЛНР

От удара пострадал конезавод, построенный еще при Екатерине II в 1767 году. Фото: Телеграм-канал Андрея Травникова

Губернатор Андрей Травников рассказал о сбитых над Беловодским районом ЛНР беспилотниках ВСУ. Этот район является подшефным Новосибирской области.

— Сегодня ВСУ предприняли попытку атаки на подшефный Новосибирской области Беловодский район ЛНР. Украинские войска направили семь беспилотников, при этом целью были гражданские объекты. Но нехитрый план провалился. Два БПЛА были сбиты, еще четыре упали в лесополосе, не причинив никакого вреда. Один беспилотник нанес незначительные повреждения хозяйственной постройке на территории Деркульского конного завода № 63. Жертв и значительных разрушений нет, — написал в своем телеграм-канале Андрей Травников.

Губернатор рассказал, что летом, в ходе рабочей поездки посещал этот конный завод, построенный еще при Екатерине II в 1767 году. Глава НСО показал несколько сделанных в тот момент снимков, где историческое здание запечатлено в нетронутом виде.

— Это настоящее историческое достояние, центр которого — уникальный по архитектурному замыслу «японский» манеж. Но, как говорится, ломать — не строить. Уважаемые жители Беловодского района, сохраняйте уверенность и стойкость! Новосибирь с вами! — добавил глава региона.

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