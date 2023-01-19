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НовостиОбщество19 января 2023 15:59

Погибшему на спецоперации военному из Новосибирска присвоили звание Героя России

Алмаз Сафин до последнего не оставлял позиции несмотря на серьезное ранение
Надежда КАСЬЯНОВА
Алмазу Сафину присвоили звание Героя России посмертно. Фото: администрация Альшеевского района Республики Башкортостан

Алмазу Сафину присвоили звание Героя России посмертно. Фото: администрация Альшеевского района Республики Башкортостан

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России участнику СВО 37-летнему старшине из Новосибирска Алмазу Сафину. Информация об этом появилась на сайте Кремля, а также на сайте администрации Альшеевского района Республики Башкортостан, откуда военный был родом.

— В ходе артиллерийского налета старшина Сафин А. М. получил тяжелое осколочное ранение, но, не оставив позиций, продолжил управлять подчиненными и вести прицельный огонь по превосходящим в численности подразделениям, — сообщили в районной администрации. — В результате мужественных действий десантников под командованием старшины Сафина А. М. в ходе боя уничтожены 1 танк, 2 бронемашины и до 50 военнослужащих ВСУ. После боя старшина Сафин от полученных ранений скончался, выполнив поставленную боевую задачу до конца.

Алмаз Сафин участвовал в спецоперации с 30 сентября 2022 года. Не стало старшины 14 января. У Героя России осталась жена и трое несовершеннолетних детей.

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