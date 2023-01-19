Погибшему на спецоперации военному из Новосибирска присвоили звание Героя России

Алмазу Сафину присвоили звание Героя России посмертно. Фото: администрация Альшеевского района Республики Башкортостан

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России участнику СВО 37-летнему старшине из Новосибирска Алмазу Сафину. Информация об этом появилась на сайте Кремля, а также на сайте администрации Альшеевского района Республики Башкортостан, откуда военный был родом.

— В ходе артиллерийского налета старшина Сафин А. М. получил тяжелое осколочное ранение, но, не оставив позиций, продолжил управлять подчиненными и вести прицельный огонь по превосходящим в численности подразделениям, — сообщили в районной администрации. — В результате мужественных действий десантников под командованием старшины Сафина А. М. в ходе боя уничтожены 1 танк, 2 бронемашины и до 50 военнослужащих ВСУ. После боя старшина Сафин от полученных ранений скончался, выполнив поставленную боевую задачу до конца.

Алмаз Сафин участвовал в спецоперации с 30 сентября 2022 года. Не стало старшины 14 января. У Героя России осталась жена и трое несовершеннолетних детей.

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