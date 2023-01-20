Последний день перед морозами: в Новосибирске будет -11 градусов

20 января в Новосибирске будет -11 градусов и снегопад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 20 января, в Новосибирске будет умеренно холодно. Температура ночью составит -14…-16 градусов, а днем -11…-13 градусов.

— Будет облачно с прояснением, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура опустится до -13…-18, местами до -23. Днем будет -8…-13. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер