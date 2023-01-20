Последний день перед морозами: в Новосибирске будет -11 градусов

20 января в Новосибирске будет -11 градусов и снегопад.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В пятницу, 20 января, в Новосибирске будет умеренно холодно. Температура ночью составит -14…-16 градусов, а днем -11…-13 градусов.
— Будет облачно с прояснением, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью температура опустится до -13…-18, местами до -23. Днем будет -8…-13. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.
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