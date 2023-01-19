В Новосибирске испытали самолет для ледовой разведки в северных морях

В Новосибирске успешно прошли испытания нового российского программно-аппаратного комплекс для оперативной ледовой разведки. Фото: СибНИА имени С.А. Чаплыгина

В Новосибирске успешно прошли испытания нового российского программно-аппаратного комплекс для оперативной ледовой разведки в северных водах. Об этом сообщили в СибНИА имени С.А. Чаплыгина.

— Мониторинг ледовой обстановки является важнейшей задачей в условиях развития Северного морского пути. В настоящий момент отсутствуют средства оперативной разведки, данные с европейских спутниковых систем становятся недоступными. Собственные радиолокационные системы судов мониторят состояния ледовых полей в диапазоне не более 7-8 миль, портовые работают в диапазоне не более 15 миль. Перевозчики попадают в непроходимые ледовые поля, каждый день теряют десятки миллионов рублей, пытаясь найти новый маршрут, — пояснили в центре.

Новый программно-аппаратный комплекс был специально разработан для мониторинга наиболее опасных участков. Ему не помешают ни плохая видимость, ни освещенность. Диапазон зондирования — до 700 километров. Для испытаний комплекс установили на самолет ТВС-2МС. Проводились пролеты над различными типами подстилающей поверхности, в том числе и над водохранилищем.

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