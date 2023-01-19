На Алтае девушка показала родственникам интимные видео ее знакомой

Девушка распространила интимные видео ее несовершеннолетней знакомой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Алтае перед судом предстала девушка, которая распространила интимные видео ее несовершеннолетней знакомой. Об этом пишет Amic.

Все произошло в городе Горно-Алтайск. Следствие установило, что 20-летняя сибирячка получила в личной переписке в соцсетях видеозапись с участием девочки.

На почве личных неприязненных отношений к знакомой девушка переслала видео своим родственникам. В отношении нее возбудили уголовное дело.

− Она признана судом виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия), частью первой статьи 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), − отметили в СУ СК РФ по Республике Алтай.

Суд приговорил девушку к двум годам и четырем месяцам лишения свободы условно. Также она должна будет выплатить штраф в размере 6 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

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