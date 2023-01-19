«Отбила дочь металлическим совком»: под Новосибирском мужчина попытался зарезать бывшую, на глазах у ее семьи

Мать отбила дочь от бывшего сожителя, который пытался убить женщину. Фото: СК по НСО

Житель села Новоселово под Новосибирском попытался зарезать бывшую возлюбленную на глазах у ее семьи. Мужчина, будучи пьяным, пришел домой к матери бывшей, у которой та проживала вместе с двумя детьми. 49-летний обвиняемый вломился в квартиру несмотря на то, что его пытались не впустить, и напал на бывшую. На глазах у детей и матери возлюбленной он начал бить женщину ножом по голове и шее.

— Довести умысел до конца обвиняемому не удалось. Ему всячески мешала мать потерпевшей. Женщина закрывала дочь собой, а потом схватила металлический совок и стала бить им напавшего. В итоге мужчина сбежал с места преступления. 47-летняя потерпевшая выжила, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Сибиряку предъявили сразу два обвинения: за незаконное проникновение в жилище и за попытку убийства с особой жестокостью. Ему грозит до 15 лет колонии.

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