Еще один эшелон с мобилизованными из Новосибирской области отправился в зону СВО

В Новосибирской области еще один эшелон с мобилизованными отправился в зону СВО. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области еще один эшелон с мобилизованными отправился в зону специальной военной операции. Поезд уехал 18 января.

— Сегодня отправился эшелон с ребятами из Шилово. Погрузка была до 5 утра. В Барабинске будут в 19:15, — писал на своей странице депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко.

Во время долгой остановки в Барабинске, ребят приехали проводить их родные и близкие.

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