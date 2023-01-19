Еще один эшелон с мобилизованными из Новосибирской области отправился в зону СВО

В Новосибирской области еще один эшелон с мобилизованными отправился в зону СВО.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирской области еще один эшелон с мобилизованными отправился в зону специальной военной операции. Поезд уехал 18 января.
— Сегодня отправился эшелон с ребятами из Шилово. Погрузка была до 5 утра. В Барабинске будут в 19:15, — писал на своей странице депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко.
Во время долгой остановки в Барабинске, ребят приехали проводить их родные и близкие.
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