В Новосибирске в ДТП с двумя иномарками пострадал 8-летний мальчик

В Новосибирске в ДТП с двумя иномарками пострадал ребенок. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске в ДТП с двумя иномарками пострадал ребенок. Авария случилась в Первомайском районе вечером в четверг, 19 января.

— В 17:45 32-летняя женщина за рулем «Тойоты Виц» езала по улице Пожарского в сторону улицы Первомайская, поворачивая налево на улицу Чапаева. Напротив дома № 198 на улице Первомайская она столкнулась с автомобилем «Ниссан Санни» за рулем которого был 34-летний мужчина, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В ДТП пострадал 8-летний мальчик, его доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС.

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