Современные технологии, комфорт, соцпакет: компания МТС вошла в топ-10 лучших работодателей России

Офисные локации для отдыха и перезагрузки. Фото: Маша Берлинер

На площадке по поиску работы в ИТ-компаниях Хабр Карьера сотрудники могут оценивать своих работодателей, оставлять комментарии о плюсах, минусах и особенностях работы. В течение года компании набирают определенное количество оценок, после чего получают публичную оценку в профиль и могут участвовать в ежегодном рейтинге лучших ИТ-работодателей.

Единственной компанией из сектора телекома, которая вошла в топ-10 рейтинга за 2022 год стала МТС. При этом, она обогнала все экосистемы в рейтинге, кроме VK и заняла более высокие строчки, чем Яндекс и Сбербанк.

Здесь создают условия для заботы о здоровье и хорошей физической форме. Фото: МТС

Выше всего сотрудники МТС оценили комфортность условий труда, современные технологии, используемые в экосистеме и социальный пакет.

- То, что МТС в десятке лучших работодателей - это заслуга слаженной работы нашей команды. Мы много делаем, чтобы сотрудникам было интересно, удобно и приятно работать. МТС - интереснейшее место для построения карьеры ИТ специалистов, крупнейший телеком-оператор и динамичная яркая экосистема, полная вызовов и возможностей. Уверен, это только начало! У нас много планов как сделать работу наших сотрудников ещё лучше и интереснее, - прокомментировал событие первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Подробнее с результатами рейтинга можно ознакомиться по ссылке.