В Новосибирске начали судить подельников кредитора, застрелившего должника на Первомайке

Новосибирца застрелили из пневматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске судят двух подельников предпринимателя из Нижнего Тагила, подозреваемого в убийстве должника в Новосибирске. Трагедия произошла в ночь на 8 октября 2022 года возле дома на улице Баумана.

По данным следствия, 40-летний житель Новосибирска занял у 64-летнего знакомого более 1,5 миллионов рублей на открытие казино, но долг не отдал. Подсудимый попросил таксиста отвезти его из Нижнего Тагила в Новосибирск, где встретился со знакомым и рассказал о конфликте. Затем все трое ночью приехали к дому должника. 64-летний кредитор подкараулил знакомого и три раза выстрелил в него из пневматического пистолета МР-654К, который переделал под стрельбу боевыми патронами.

Один из выстрелов попал в голову. 40-летний новосибирец скончался на месте. После убийства таксист отвез стрелявшего в лесополосу Кировского района, а знакомый преступника помог ему спрятать пистолет. Затем подсудимого отвезли на Горский микрорайон, где тот избавился от одежды.

Однако убийство попало на видеокамеры, и оперативники быстро вычислили подозреваемых. Через два дня все трое подельников выехали в сторону Томска, но были задержаны по дороге.

В отношении 64-летнего жителя Нижнего Тагила возбудили уголовное дело об убийстве, на двух его подельников завели уголовные дела о пособничестве в особо тяжком преступлении.

- 60-летний таксист и 59-летний знакомый подсудимого ранее не были судимы. Статья о пособничестве предусматривает лишение свободы до одного года. Но в связи с отсутствием судимостей за преступления небольшой части нельзя назначить реальное лишение свободы, им грозит штраф до 100 тысяч рублей, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова. – Дело рассматривают в Первомайском районном суде.

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