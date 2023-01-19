Суд разрешил новосибирской компании приватизировать здания на Заельцовском кладбище

Арбитражный суд разрешил компании приватизировать здания на Заельцовском кладбище. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирский Арбитражный суд разрешил компании «Ритуальные услуги» оформить в собственность несколько зданий на территории Заельцовского кладбища.

Организация пыталась приватизировать арендованные ей муниципальные помещения на Мочищенском шоссе, 1. Однако, мэрия в этом отказала, сославшись на то, что помещения принадлежат кладбищу. В суде это не подтвердилось.

— Помещения, которые хотела оформить в собственность компания, не входит в состав Заельцовского кладбища, никогда не использовались для оказания услуг по погребению и содержанию могил, более того, они находятся за границей кладбища, — сказано в материалах дела.

В итоге суд встал на строну «Ритуальных услуг» и обязал мэрию пересмотреть заявление компании на приватизацию спорных помещений.

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