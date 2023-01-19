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НовостиОбщество19 января 2023 12:18

Суд разрешил новосибирской компании приватизировать здания на Заельцовском кладбище

Сейчас спорные помещения организация арендует
Надежда КАСЬЯНОВА
Арбитражный суд разрешил компании приватизировать здания на Заельцовском кладбище.

Арбитражный суд разрешил компании приватизировать здания на Заельцовском кладбище.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирский Арбитражный суд разрешил компании «Ритуальные услуги» оформить в собственность несколько зданий на территории Заельцовского кладбища.

Организация пыталась приватизировать арендованные ей муниципальные помещения на Мочищенском шоссе, 1. Однако, мэрия в этом отказала, сославшись на то, что помещения принадлежат кладбищу. В суде это не подтвердилось.

— Помещения, которые хотела оформить в собственность компания, не входит в состав Заельцовского кладбища, никогда не использовались для оказания услуг по погребению и содержанию могил, более того, они находятся за границей кладбища, — сказано в материалах дела.

В итоге суд встал на строну «Ритуальных услуг» и обязал мэрию пересмотреть заявление компании на приватизацию спорных помещений.

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