Суд разрешил новосибирской компании приватизировать здания на Заельцовском кладбище

Арбитражный суд разрешил компании приватизировать здания на Заельцовском кладбище.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новосибирский Арбитражный суд разрешил компании «Ритуальные услуги» оформить в собственность несколько зданий на территории Заельцовского кладбища.
Организация пыталась приватизировать арендованные ей муниципальные помещения на Мочищенском шоссе, 1. Однако, мэрия в этом отказала, сославшись на то, что помещения принадлежат кладбищу. В суде это не подтвердилось.
— Помещения, которые хотела оформить в собственность компания, не входит в состав Заельцовского кладбища, никогда не использовались для оказания услуг по погребению и содержанию могил, более того, они находятся за границей кладбища, — сказано в материалах дела.
В итоге суд встал на строну «Ритуальных услуг» и обязал мэрию пересмотреть заявление компании на приватизацию спорных помещений.
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