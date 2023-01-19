«Пробили дверь, оторвали бачок унитаза»: школу в Новосибирске разрушают ученики-вандалы

Ученики новосибирской школы устраивают побоища в туалете. Фото: предоставлены Сергеем Завьяловым.

Одна из школ в Новосибирске ежедневно страдает от нападений учеников средних классов. Пользуясь отсутствием камер в туалетах, они каждую перемену разносят кабинки. Швыряют мокрую туалетную бумагу в стены, отрывают рулоны с антивандальным крепежом, уничтожают дозаторы для мыла и пробивают двери.

«Халки» учатся в школе № 11 за торговым центром «Сибирский Молл». Директор Сергей Завьялов в беседе с КП-Новосибирск признался, что школа просто не потянет расходы по 15 рулонов туалетной бумаги в день. На одну бумагу может уйти годовой бюджет учреждения на все хозяйственные расходы – вместе со швабрами, моющими средствами, мылом и подобной утварью.

– В результате детского вандализма школа не может свести санитарные нормы с финансовыми возможностями. К примеру, утром 9 января все туалеты были укомплектованы туалетной бумагой по количеству унитазов. В туалетах мальчиков были использованы вандалоустойчивые держатели. Вечером 10 января это всё было уничтожено, – сетует директор.

Во время последнего инцидента дети оторвали бачок унитаза. Фото: предоставлены Сергеем Завьяловым.

Видеонаблюдение ведется в коридоре школы, откуда видно лишь часть стены туалета при открытой двери. Туда повесили бумагу – и расход стал меньше. Однако во время последнего инцидента ученики разбушевались настолько, что оторвали бачок унитаза.

– Это случилось в субботу, в школе уже почти никого не было. Там такой фонтан бил! Рабочий приехал, все отключил, починил и уехал. По камерам посмотрели: в момент аварии заходили два шестиклассника, а за сорок минут до этого там были восьмиклассники. Они говорят, что ничего не видели и не делали, – рассказал КП-Новосибирск Сергей Завьялов.

При этом директор попросил классных руководителей пока не говорить об инциденте с учениками. По его мнению, обсуждение в классах только приведет к усилению вандализма.

– Вместо этого я поговорил с родителями. Если они отнесутся к этому с пониманием и сами проведут беседы с детьми, тогда будет результат, – считает руководитель школы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber