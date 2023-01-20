«Прятал мешок за гаражами»: кемеровчанин получил срок за попытку продать наркотики в Новосибирске

Подсудимый получил 9 лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске суд вынес приговор 24-летнему уроженцу Кемеровской области за попытку продать особо крупную партию синтетических наркотиков. Инцидент случился днем 19 апреля прошлого года в Калининском районе.

По данным следствия, подозреваемый приобрел более 224 граммов синтетических наркотиков у неустановленного лица. Оперативники УНК МВД задержали подозреваемого в гаражно-строительном кооперативе, он прятал сверток в кустах у гаража. Досмотр провели в помещении СТО, где обнаружили большой пакет с веществом. Исследование показало, что в свертке было производное N-метилэфедрона.

Следователи возбудили уголовное дело о попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. А наркодилер написал явку с повинной.

- Ранее подозреваемый не был судим, характеризовался положительно, имеет двух малолетних детей. Суд назначил ему 9 лет колонии строгого режима, приговор в законную силу не вступил, – сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Владимир Меновщиков.

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