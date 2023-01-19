«Выбежала перед машиной и подняла руки»: под Новосибирском женщина спасла кота на дороге

Кот в любой момент мог попасть под колеса. Фото: предоставлено Анной

В городе Куйбышев женщина по имени Анна спасла кота, который бежал по дороге. Подробностями истории она поделилась с КП-Новосибирск.

Анна ехала на машине и в районе школы №3 заметила животное.

− Котик бежал по дороге навстречу машинам, я остановилась. Сзади машине тоже пришлось остановиться, а вот встречный как ехал, так и продолжал ехать. Хотя кот большой, серый, его очень хорошо видно на дороге. Мне пришлось выбежать перед машиной встречной, поднять руки вверх, чтобы он затормозил, − рассказала КП-Новосибирск женщина.

Автоледи взяла животное на руки. Переносить кота на обочину она не решилась, ведь он мог снова выскочить на дорогу.

− Пришлось везти с собой, пока у нас дома… Завтра обклею близлежащие дома объявлениями с его фотографией – кот выглядит домашним. Надеюсь, хозяин найдется! – отметила Анна.

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