Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 января 2023 11:18

«Выбежала перед машиной и подняла руки»: под Новосибирском женщина спасла кота на дороге

Женщина спасла кота на дороге под Новосибирском
Авторы (2):
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анастасия ХРОМЫХ
Кот в любой момент мог попасть под колеса. Фото: предоставлено Анной

Кот в любой момент мог попасть под колеса. Фото: предоставлено Анной

В городе Куйбышев женщина по имени Анна спасла кота, который бежал по дороге. Подробностями истории она поделилась с КП-Новосибирск.

Анна ехала на машине и в районе школы №3 заметила животное.

− Котик бежал по дороге навстречу машинам, я остановилась. Сзади машине тоже пришлось остановиться, а вот встречный как ехал, так и продолжал ехать. Хотя кот большой, серый, его очень хорошо видно на дороге. Мне пришлось выбежать перед машиной встречной, поднять руки вверх, чтобы он затормозил, − рассказала КП-Новосибирск женщина.

Автоледи взяла животное на руки. Переносить кота на обочину она не решилась, ведь он мог снова выскочить на дорогу.

− Пришлось везти с собой, пока у нас дома… Завтра обклею близлежащие дома объявлениями с его фотографией – кот выглядит домашним. Надеюсь, хозяин найдется! – отметила Анна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber