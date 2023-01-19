В Кировском районе Новосибирска иномарка пыталась проскочить перед трамваем и попала в ДТП

Иномарка пыталась проскочить перед трамваем и врезалась в другое авто. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

На площади Сибиряков-Гвардейцев иномарка пыталась проскочить перед трамваем и врезалась в другое авто. ДТП произошло утром 19 января.

В неприятную ситуацию попал водитель компактного автомобиля. Он двигался прямо, а трамвай приближался слева, сообщили в группе «АСТ-54».

Поняв, что трамвай не сбрасывает скорость, водитель нажал на газ. Столкновения удалось избежать, но ДТП все-таки произошло – иномарка столкнулась с кроссовером «Хонда».

− Страшный перекресток, − отметил в комментариях один из местных жителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber