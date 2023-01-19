В Кировском районе Новосибирска иномарка пыталась проскочить перед трамваем и попала в ДТП

Иномарка пыталась проскочить перед трамваем и врезалась в другое авто. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54
На площади Сибиряков-Гвардейцев иномарка пыталась проскочить перед трамваем и врезалась в другое авто. ДТП произошло утром 19 января.
В неприятную ситуацию попал водитель компактного автомобиля. Он двигался прямо, а трамвай приближался слева, сообщили в группе «АСТ-54».
Поняв, что трамвай не сбрасывает скорость, водитель нажал на газ. Столкновения удалось избежать, но ДТП все-таки произошло – иномарка столкнулась с кроссовером «Хонда».
− Страшный перекресток, − отметил в комментариях один из местных жителей.
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