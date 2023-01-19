Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил вопросы поддержки участников СВО

Андрей Травников отметил, что вся Новосибирская область работает на общую победу. Фото: правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в выездном совещании на предприятии АО «Катод». Там глава региона обсудил вопросы поддержки воинских подразделений, которые участвуют в спецоперации. Об этом сообщили в правительстве НСО.

Новосибирские военнослужащие получили приборы ночного видения, произведенные в регионе. Предприятие за полгода увеличило выпуск электронно-оптических устройств. Причем выпуск продукции вырос в несколько раз.

− Вся Новосибирская область работает на нашу общую Победу в специальной военной операции – от жителей, организовавших изготовление блиндажных свечей, до предприятий, которые кратно увеличили объемы производства, решили задачи по импортозамещению, − подчеркнул Андрей Травников.

Предприятие «Катод» имеет собственную научную базу. Оно тесно сотрудничает в разработках и исследованиях с институтами СО РАН. Предприятие разрабатывает и выпускает оптикоэлектронные приборы и комплектующие: электронно-оптические преобразователи, приборы ночного видения, фотоумножители и так далее.

Гендиректор «Катода» Анатолий Еременко в разговоре с губернатором отметил, что они используют уникальное оборудование собственного производства. Продукция проходит строгий контроль — от проверки материалов до тестирования готовых изделий.

Замгубернатора Сергей Семка подчеркнул, что в регионе имеется целый ряд программ и инструментов, позволяющих поддерживать подобные предприятия.

Также Андрей Травников провел совещание в правительстве по вопросам содействия и координации усилий по обеспечению поставок имущества и оказания услуг участникам СВО.

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