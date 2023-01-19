Студентки с гитарами из Новосибирска попали в топ-50 чарта «Яндекс Музыки»

Четыре сибирячки с гитарами обошли кумиров молодежи в чартах. Фото: студия BBA company

Две школьницы из Новосибирска собрали девичью рок-группу – через четыре года они выпустили трек и проснулись знаменитыми. Девушки Lead Horizon попали в топ молодых исполнителей «Яндекс. Музыки». Они оказались в числе 50 самых популярных треков в стране.

- Группа Lead Horizon в таком составе существует уже 4 года, а самое начало уходит в школьные годы гитаристки Иры и басистки Ани. Девчонки подружились, и со временем сформировался чисто женский коллектив из четырех музыкантов, который живёт не только на сцене, но и за ее пределами. Не многие привыкли к тому, что полностью женский коллектив пишет не попсу и R&B, а то, что потяжелее. Ну и стоит сказать, что нас отличает микс несовместимых стилей и нескольких языков, – рассказали КП-Новосибирск участницы Lead Horizon.

Группа родилась "в каморке за актовым залом", а через четыре года ворвалась в топ чартов. Фото: студия BBA company

Три дня назад песни Lead Horizon попали в плейлист молодых талантливых исполнителей «Искра» от «Яндекса». Один из треков два дня продержался в топ-45 «Яндекс. Музыки» по всей стране, обогнав многих кумиров молодежи. Участницы группы пишут песни на трех языках: русском, английском и японском. В их текстах есть отсылки. Например, трек Totally Spies вдохновлен одноименным мультиком, в треке Katana в целом много японских терминов. Группа пишет песни на BBA studio. Также коллектив уже давал рок-концерты на площадках «Подземка», The Rooks и других.

- Что даёт попадание в топ яндекса - пока не знаем, мы там всего несколько дней. Но уже получаем много предложений зафитить от других артистов, много интереса к деятельности группы, зовут на интервью на радио. Из новосибирских музыкантов мы бы хотели заколлабиться с Элджеем и Славой Мерлоу, мечтаем о фите со Slaughter to Prevail, – рассказали КП-Новосибирск участницы Lead Horizon. - Мы семья, прежде всего! Наша крепкая дружба и любовь к музыке подкрепляет нас творить, репетировать каждую неделю и среди ночи срываться, чтобы перезаписать партию. Помимо репетиций мы часто собираемся вместе. Общаемся каждый день и обсуждаем творческий процесс. Мы все горим одним делом и описать это чувство, иначе как дружба и поддержка, мы не можем.

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