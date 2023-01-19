Антиквар из Новосибирска сохранила нательные крестики времен императорской России

Антиквар из Новосибирска сохранила нательные кресты, которым почти четыре века. Фото: Царьград Новосибирск.

В Новосибирске сохранились старинные православные крестики и подвески 18-19 веков. Об этом сообщает «Царьград Новосибирск» со ссылкой на владелицу антикварного магазина «Арт-галерея ЧЕ» Елену Чернову.

Во времена Российской империи на крестах всегда гравировали выдержки из Библии. Как предполагает антиквар, мужские были со строго очерченными гранями, женские – закругленные.

Мастерские были распространены повсеместно, в том числе и при монастырях. Там работали иконописцы, ювелиры и мастера по меди. Однако для того, чтобы начать работу над нательным крестом, нужно было получить благословение батюшки, причаститься и соблюдать пост.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber