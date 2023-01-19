Справедливоросс Сергей Майоров рассказал, что удалось решить вопрос с запретом снежных горок во дворах

Александр Аксёненко и Сергей Майоров. Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

18 января в Минпромторге РФ состоялась рабочая встреча замминистра Алексея Ученова с членами президиума Совета отцов России Александром Зарембой, Сергеем Майоровым и Юрием Солёновым, посвященная вопросу соблюдения обязательных требований к зимним горкам, предусмотренных техническим регламентом ЕАЭС «О безопасности аттракционов».

Поводом для мероприятия послужил общественный резонанс вокруг неправильного толкования некоторыми чиновниками ГОСТа Р 56987-2016, приведшего к запрету на строительство снежных горок в российских дворах и появлению петиции «Верните горки детям!», инициированной Союзом отцов России вначале в Новосибирской области, а затем и на федеральном уровне.

Накануне встречи в Минпромторге РФ председатель реготделения Союза отцов России в Новосибирской области Сергей Майоров посетил Госдуму РФ, где согласовал позицию общественников с одним из адресатов петиции и своим однопартийцем - депутатом Александром Аксёненко.

Парламентарий, представляющий в Госдуме Новосибирскую область, в очередной раз напомнил о поддержке инициативы Совета отцов России:

- Стандарты нужны, и цель-то у них благая - оградить наших детей от травм. Но в здравом желании обезопасить мы не должны создавать еще более опасные ситуации, когда, например, дети из дворов уходят кататься на обочины дорог рядом с проезжей частью. Потому что во дворах горок нет, а на обочине - хороший скат. Союзом отцов проделана большая работа. Уверен, что золотая середина будет найдена и уже в скором времени снежные горки вернутся во дворы.

В ходе совещания в Минпромторге РФ Алексей Ученов признал позицию общественников совершенно здравой и, по словам Сергея Майорова, сообщил, что до конца января министерство опубликует официальные комментарии к ГОСТ Р 56987-2016, в которых будет разъяснено, что дворовые горки из снега под регулирование этим стандартом не подпадают.

После мероприятия Сергей Майоров записал видеообращение с Красной площади, где сказал слова признательности «всем, кто помогал в этом непростом деле». В особенности Александру Зарембе, всему Союзу отцов России и депутату Государственной Думы РФ Александру Аксёненко, который «на протяжении всего этого времени занимался этим вопросом, ставил его перед различными органами исполнительной и законодательной власти».