Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

18 января в седьмом часу утра в компании из четырех молодых людей, отдыхавших в баре на улице Гурьевской, возник конфликт, быстро перешедший в драку. В качестве оружия драчуны использовали рюмки, которые в итоге и пострадали больше всех. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР разняли дерущихся, проконтролировали, чтобы те возместили причиненный бару материальный ущерб, и выпроводили их из заведения.

В 11.25 бойцы ГБР-75 задержали и передали полицейским нетрезвого мужчину, разбившего в супермаркете на улице Кирова бутылку водки стоимостью 370 рублей.

В 14.52 бойцы 73-го экипажа ГБР ГВАРДИИ вывели из магазина на улице Котовского пьяного мужчину, мешавшего продавцам работать, а в 15.25 - нетрезвого хулигана, оскорбившего администратора квартирного бюро на улице Блюхера. Поскольку у дебошира на лице были ссадины и порезы, из которых текла кровь, «гвардейцы» вызвали ему скорую помощь.

В 19.42 мужчина попытался похитить бутылку пива из магазина в Бетонном проезде. Он был задержан бойцами ГБР-75, которые, несмотря на оказанное воришкой сопротивление, скрутили его и передали полицейским.

Трагедией мог закончиться визит семейной пары в пивной магазин Октябрьского района вечером 18 января. В 21.46 супруги заехали туда, чтобы купить пива, но встретили знакомого, находившегося в нетрезвом состоянии. Пьяный приятель припомнил старый конфликт, произошедший еще летом, и нанес мужчине несколько ударов ножом - в щеку, ногу и бок, после чего скрылся. Прибывшие по тревоге в магазин бойцы ГБР-9 вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь, помогли пострадавшему написать заявление в полицию. К счастью, госпитализация ему не потребовалась.

Кроме этого, бойцы ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ принудительно выпроваживали пьяного хулигана со сломанным носом из приемного покоя горбольницы, а из бара на улице Кирова - трех молодых девиц, которые не хотели покидать заведение даже после его закрытия.