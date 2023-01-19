В Новосибирской области в 2023 году построят 14 новых школ по поручению президента. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в Новосибирской области построят 14 новых школ. Их общая мощность составит свыше 10 тысяч мест. Такую задачу в ходе рабочей встречи с губернатором Андреем Травниковым поставил президент Владимир Путин.

Число новых школ, которые построят в 2023 году, станет рекордным для региона. По словам губернатора Андрея Травникова, строительство образовательных объектов является приоритетной задачей регионального правительства. В связи с чем темпы ввода школ в этом году значительно возрастут. Известно, что в 2022 году в Новосибирской области в эксплуатацию ввели 4 школы на более чем 2,5 тысячи мест.

– Планы на 2023 год – строительство уже 14 школ проектной мощностью свыше 10 тысяч мест, из них 10 школ на 8,6 тысяч мест в г. Новосибирске. За 5 лет с 2018 по 2022 год введены в эксплуатацию 23 школы проектной мощностью более 17,8 тысяч мест, – сказал Сергей Нелюбов, заместитель губернатор НСО.

По словам министра образования Сергея Федорчука, в 2023 году в регионе планируют открыть 3919 новых школьных мест. Произойдет это благодаря ремонту и оснащению действующих образовательных организаций.

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