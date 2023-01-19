Новосибирцам разрешили показывать права инспекторам ГИБДД через телефон

Водительские права и СТС предъявляются по QR-коду.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Новосибирцы могут показывать права через телефон, если их остановили на дороге инспекторы ГИБДД. Данная практика действует в экспериментальном режиме с октября, теперь же ее решили внедрить окончательно.
Ранее в правительстве НСО сообщали, что все необходимые данные будут храниться в приложении «Госуслуги Авто».
− Помимо электронного водительского удостоверения, мобильное приложение «Госуслуги Авто» позволяет в режиме онлайн получить выписку из реестра транспортных средств, передать право на управление автомобилем, оплатить и обжаловать штрафы, − отмечали на сайте правительства.
Водителям объяснили, что водительские права и СТС предъявляются по QR-коду. С помощью планшета сотрудник ГИБДД сканирует код и получает информацию о том, кто управляет транспортным средством.
− QR-коды водительских прав и СТС меняются каждый раз при предъявлении документов, если у приложения есть доступ в интернет, − рассказали на портале Госуслуг.
При этом инспектор имеет право потребовать бумажные документы.
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