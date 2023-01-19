Новосибирский суд отправил таксиста-маньяка Лебедя в колонию на пожизненный срок

Маньяк на суде в Хакассии. Фото: Верховный суд Республики Хакассия

Хакасский маньяк Лебедь получил новый приговор по делу об убийстве пятой жертвы. Судебная коллегия Пятого апелляционного суда в Новосибирске рассмотрела приговор Верховного Суда Республики Хакасия 18 января.

- Потерпевшая и прокуратура обжаловали приговор по убийству пятой жертвы, поскольку ему вменялось изнасилование девушки, помимо убийства. Однако Лебедь Д.В. в суде говорил, что половой акт у них с девушкой был добровольным. Суд первой инстанции оправдал его по обвинению в изнасиловании. Но государственный обвинитель и потерпевшая просили приговор суда отменить, а уголовное дело направить на новое рассмотрение, в связи с его несправедливостью и несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам произошедшего, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.

Согласно материалам дела, в августе 2017 года Лебедь находился на парковке кафе в Абакане. Там он встретил незнакомую девушку, которая была пьяна. Незнакомка села к нему в машину и попросила отвезти ее домой. По пути Лебедь завез попутчицу в безлюдное место. Там у них произошел половой акт. После чего они поссорились. Лебедь придушил жертву, от чего та потеряла сознание. После этого он утопил девушку в дренажном канале.

24 октября 2022 года Верховный суд Республики Хакассия назначил Лебедю 9 лет лишения свободы в колонии особого режима, а по совокупности преступлений на основании части 5 статьи 69 УК РФ приговорил Лебедя к пожизненному лишению свободы. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменения. Он вступил в законную силу

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