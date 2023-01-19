Под Новосибирском 23-летний парень сел в чужое авто и поехал кататься

В Сузунском районе Новосибирской области парень поехал кататься на чужой иномарке.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Сузунском районе Новосибирской области 23-летний парень поехал кататься на чужой машине. В итоге «угонщика» задержала полиция.
18 января в полицию обратился житель поселка Сузун. Мужчина заявил – у него угнали автомобиль Nissan Bluebird, который стоял возле дома. Ориентировку на машину направили всем наружным нарядам полиции.
Спустя некоторое время сотрудники ДПС увидели это авто в поселке на улице Советской. Подозреваемого задержали – им оказался молодой парень из Сузуна. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
− Выяснилось, что мужчина увидел оставленный без присмотра автомобиль с ключами в замке зажигания, воспользовавшись ситуацией, он сел за руль транспортного средства и поехал кататься, − рассказали в ГУ МВД России по НСО.
Накатавшись вдоволь, парень бросил иномарку и пошел по своим делам. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 УК РФ − «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Меру пресечения новосибирцу еще не избрали.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер