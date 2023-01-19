«Его увезла реанимация»: жительница Новосибирска спасла мужчину, лежавшего в сугробе на морозе

Жительница Новосибирска спасла мужчину, лежавшего в сугробе на морозе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Новосибирска спасла мужчину, которого заметила лежавшим в сугробе на морозе в темноте. Неравнодушная девушка вызвала ему скорую помощь.

– Я шла вечером 18 января из магазина Во дворе дома на улице Часовая, 3 услышала крики. Увидела, что в сугробе лежит человек: мужчина лет 40, одетый во все черное, с рюкзаком на спине, волосы довольно длинные. На бомжа не похож. Я вызвала скорую, – рассказала КП-Новосибирск Алена.

По словам девушки, мужчина то кричал, то затихал.

– Со всеми бывает, может выпил, праздник какой, а может плохо стало! А так бы замёрз насмерть! Благодаря крикам его и увидела… Он лежал за кучей снега и темно уже было, – добавила сибирячка.

Алена рассказала, что скорая приехала довольно быстро, минут за 15.

– Приехала реанимация, его подняли со снега и увезли. Я написала об этом в соцсети пост, чтобы возможные родственники откликнулись. Надеюсь, что с человеком все будет хорошо, – добавила сибирячка.

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