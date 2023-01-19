Школьница из Куйбышева спела кавер «Бэлла» и стала призером онлайн-кэмпа МТС

Фото: Компания «МТС».

Мастер-классы и встречи со звездными кураторами прошли со 2 по 8 января. Среди наставников онлайн-кэмпа был певец Ваня Дмитриенко, блогер Настя Кош, фотограф Вадим Бутенков и другие. Каждый день для детей проводились занятия по нескольким творческим направлениям: журналистике, созданию контента, музыке, вокалу, фотографии и хореографии. Анастасия творчески подошла к участию, выполнила все задания зимнего кэмпа и представила на суд звездных наставников выступления в стиле «Arms Control», короткие новогодние видео, серию фотоснимков, а также запись кавера на песню «Бэлла». За свою активность школьница получили фирменные призы от МТС.

- Онлайн-кэмп МТС, как и проект «Поколение М» в целом - прекрасная возможность для ребят пообщаться с популярными блогерами и фотографами, певцами и художниками. Ребята из Новосибирска любят проект МТС и не раз становились финалистами различных творческих конкурсов «Поколения М». Здорово, что к участию в конкурсах подключаются иребята из малых городов, где возможности не так велики, как у подростков из городов-миллионников. Все это поможет школьникам региона развиваться и пробовать свои силы в разных видах творчества, а заодно весело и с пользой провести свободное время, - отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.