Судебные приставы снесли незаконные киоски в Дзержинском районе Новосибирска

В Дзержинском районе снесли два киоска, здание и оградку. Фото: пресс-служба ГУ ФССП по НСО.

В Дзержинском районе снесли незаконное здание, два киоска и ограду. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ФССП по Новосибирской области.

Суд обязал компанию-должника освободить участок от торговых построек. Владельцы убрали не все павильоны в назначенный срок, их оштрафовали на 50 тысяч рублей.

После этого должник сам демонтировал одну из построек. Рабочие под присмотром судебных приставов снесли еще два ларька.

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