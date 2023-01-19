В Новосибирске 13-летний мальчик с редкой болезнью копит на мечту. Фото: предоставлено родственниками мальчика.

13-летний житель Новосибирска Егор Кадничанский страдает редким заболеванием. В пять лет мальчику диагностировали миопатию Дюшенна. Ребенок, который прикован к инвалидному креслу, не отчаивается. Он занимается творчеством и копит на мечту.

– В организме мальчика сломан ген, отвечающий за восстановление белка в мышцах. Проблемы начались, когда ребенку было полгода. Тогда врачи у него в печени обнаружили высокий уровень ферментов. Точный диагноз поставили в 5 лет. В 10 лет ребенок сломал ногу и ходить больше не смог, – рассказали КП-Новосибирск родственники мальчика.

Егор увлёкся творчеством. Стал создавать кашпо для цветов. Сперва их дарили родственникам. Потом стали продавать. Ход делу дала ярмарка для детей с ограниченными возможностями: на ней удалось продать 12 кашпо. В копилке Егора сейчас 5 тысяч рублей. Он мечтает собрать деньги на мечту – купить новые телефон и компьютер. Его мечтает вести стримы в интернете.

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