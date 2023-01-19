Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело сироты, которой не досталось жилье в Новосибирской области

Бастрыкин заинтересовался делом сироты с аварийным домом под Новосибирском. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по делу сироты в аварийном доме. Об этом сообщили на сайте СКР.

20-летняя девушка из Черепановского района осталась без государственного жилья. Ей отказали в постановке в очередь, так как за сиротой закреплен другой дом – правда, в аварийном состоянии.

Следователи проводят процессуальную проверку по данному факту. О результатах сообщат главе СКР.

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