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НовостиПроисшествия19 января 2023 4:24

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело сироты, которой не досталось жилье в Новосибирской области

Девушке отказали в очереди из-за закрепленного за ней разрушенного дома
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Бастрыкин заинтересовался делом сироты с аварийным домом под Новосибирском.

Бастрыкин заинтересовался делом сироты с аварийным домом под Новосибирском.

Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по делу сироты в аварийном доме. Об этом сообщили на сайте СКР.

20-летняя девушка из Черепановского района осталась без государственного жилья. Ей отказали в постановке в очередь, так как за сиротой закреплен другой дом – правда, в аварийном состоянии.

Следователи проводят процессуальную проверку по данному факту. О результатах сообщат главе СКР.

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