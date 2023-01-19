В Новосибирской области создадут туристический кластер за 11 миллиардов рублей

В Новосибирске создадут крупный туристический кластер за счет инвестиций. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирской области к 2024 году планируют разработать план по созданию объемного туристического кластера «Обские парки». С 2022 года областные власти ведут переговоры об инвестиционной поддержке от корпорации Туризм.рф. Сумма инвестиций составит 11 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона.

На берегах Оби в Новосибирске, Бердске и трех районах области построят новые гостиницы, кемпинги и санатории. В каждом здании будет не менее 120 номеров для гостей.

Помимо помощи от инвесторов, регион рассчитывает на финансовую поддержку проекта из федерального бюджета. Деньги пойдут на организацию инженерной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности кластера.

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