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НовостиОбщество19 января 2023 3:07

Леса возле новосибирского Академгородка получат статус особо охраняемой территории

Жители Советского района защитили кусок земли на 500 гектаров
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирской области лесоболота в Советском районе сделают особо охраняемой территорией.

В Новосибирской области лесоболота в Советском районе сделают особо охраняемой территорией.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области планируют создать новую охраняемую природную территорию. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

Комплекс «Сказочный» с лесами и древним болотом Гладкое появится возле новосибирского Академгородка должны закончить до 2025 года.

Статус особо охраняемой природной территории защитит болото от избытка посетителей и загрязнения. Границы будут установлены после экологической экспертизы, разработки документации и согласования с федеральными властями.

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