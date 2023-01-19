Леса возле новосибирского Академгородка получат статус особо охраняемой территории

В Новосибирской области лесоболота в Советском районе сделают особо охраняемой территорией. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области планируют создать новую охраняемую природную территорию. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

Комплекс «Сказочный» с лесами и древним болотом Гладкое появится возле новосибирского Академгородка должны закончить до 2025 года.

Статус особо охраняемой природной территории защитит болото от избытка посетителей и загрязнения. Границы будут установлены после экологической экспертизы, разработки документации и согласования с федеральными властями.

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