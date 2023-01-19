Кинопортрет 2022 года: самые популярные фильмы и сериалы в видеосервисе Wink

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

В списках лидеров более половины занимают российские проекты. Жанровые предпочтения кино- и сериальных просмотров сильно отличаются: если в полном метре лидируют боевики, то в сериалах - мелодрамы. В 2022 году Wink заметно увеличил количество эксклюзивов, в том числе в партнерстве с другими ведущими онлайн-кинотеатрами. Именно собственные проекты заняли большую часть позиций в рейтингах.

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

- Мы хорошо знаем свою аудиторию и, принимая решения об оригинальных или эксклюзивных проектах, в первую очередь ориентируемся на ее предпочтения. Наши эксклюзивы составляют более половины топ-25 по итогам прошлого года и это лучшая оценка принятых контентным комитетом решений. Фантастический успех сериалов линейки Wink Originals «The Тёлки», «Надвое», «Чернобыль», «Стая» и «Аврора» вдохновляет нас на поиски лучших сценариев, режиссеров, продюсеров и студий, готовых делать проекты столь же высокого класса. Wink завершает формирование портфеля эксклюзивных премьер на 2023 год, и мы уверены, что наши подписчики обязательно получат от них новые яркие впечатления и эмоции, - отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

В топе кинофильмов - 16 произведений российских кинематографистов. Чаще всего зрители выбирали боевики (13 проектов), комедии (девять проектов) и триллеры (пять проектов). В топ-25 сериалов российские проекты представлены еще ярче: лишь пятая часть картин произведена за рубежом.

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Популярность многих детских фильмов и анимации обгоняет кино для более взрослой аудитории. Например, мультфильм «Три кота и море приключений» - на первом месте по количеству просмотров среди всех произведений, представленных в онлайн-кинотеатре. В целом, итоги 2022 года подтверждают, что Wink - семейный видеосервис, в котором большим спросом всегда пользуется кино для детско-юношеской аудитории и просмотра всей семьей.