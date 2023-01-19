Массовые аварии и пробки в 8 баллов сковали движение по улицам Новосибирска крещенским утром 19 января. Фото: Иван МАКЕЕВ

Транспортный коллапс произошел утром 19 января в Новосибирске. На дорогах пробки в 8 баллов и массовые аварии. Рассказываем, где сегодня самые сильные заторы.

Авария и пробка на Широкой, заторы на Станционной, проезде Энергетиков и на площади Труда ( там тоже ДТП, легковушка въехала в грузовик). Затруднено движение по Плахотного, Титова, Троллейной, Ватутина, Котовского и Станиславского. Пробки на Пермитина и Римского-Корсакова. Пробки на Вертковской и Сибиряков-Гвардейцев. Затор на Октябрьском мосту.

На правом берегу не проехать по Большевистской, Никитина, Бориса Богаткова и Кирова. Заторы на улицах Восход и Добролюбова. Пробки и аварии на Учительской, Богдана Хмельницкого и Волочаевской улицах.

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