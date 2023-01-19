В Новосибирске продают коня-циркача за 500 тысяч рублей

В Новосибирске продают циркового коня. Фото: Avito / Екатерина Мещанова.

В Новосибирске продают циркового коня Тотема за полмиллиона рублей. На сайте объявлений указано, что жеребцу 11 лет, он достигает в холке 165 сантиметров.

Продавец отмечает, что конь мощный и накаченный, имеет характер. Однако при всей своей силе жеребец ласковый и делает трюки – может ложиться и садиться по команде с любым хозяином.

У коня есть все необходимые документы и прививки. Хозяйка уточняет, что он идеально подойдет для проведения фотосессий, в том числе в водоемах.

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