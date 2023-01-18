«Растерзали двух кошек и собаку»: в Барнауле стая бродячих псов нападает на домашних животных

Стая нападает на домашних животных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В садоводстве «Дружба» в Барнауле появилась стая агрессивных бродячих псов, нападающих на домашних животных. По словам местных жителей, свора за последний месяц загрызла двух кошек и одну собаку. Люди боятся, что в следующий раз их жертвой станет человек.

Как пишет издание «Толк», барнаульцы обращались в один из городских приютов, однако местные специалисты собак на месте не нашли, а приезжать повторно отказались.

Как рассказывают очевидцы, стая из пяти собак обитает в заброшенном доме, где у них уже даже появились щенки. А некоторые из местных жителей их даже подкармливают.

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