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НовостиПроисшествия18 января 2023 19:23

«Растерзали двух кошек и собаку»: в Барнауле стая бродячих псов нападает на домашних животных

Барнаульцы жалуются на стаю бродячих псов, нападающих на домашних животных
Галина СИМОНОВА
Стая нападает на домашних животных.

Стая нападает на домашних животных.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В садоводстве «Дружба» в Барнауле появилась стая агрессивных бродячих псов, нападающих на домашних животных. По словам местных жителей, свора за последний месяц загрызла двух кошек и одну собаку. Люди боятся, что в следующий раз их жертвой станет человек.

Как пишет издание «Толк», барнаульцы обращались в один из городских приютов, однако местные специалисты собак на месте не нашли, а приезжать повторно отказались.

Как рассказывают очевидцы, стая из пяти собак обитает в заброшенном доме, где у них уже даже появились щенки. А некоторые из местных жителей их даже подкармливают.

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