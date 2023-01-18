Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья18 января 2023 18:44

Ходят хвостиком за мамой: у «мандаринок» в Новосибирском зоопарке появились утята

У уток-мандаринок в Новосибирском зоопарке пополнение
Галина СИМОНОВА
В Новосибирском зоопарке очередное пополнение. Фото: Кадр из видео\Анна Новикова

В Новосибирском зоопарке очередное пополнение. Фото: Кадр из видео\Анна Новикова

В Новосибирском зоопарке очередное пополнение. На этот раз радость родительства познали утки-мандаринки. Их засняла на видео постоянная посетительница зверинца Анна Новикова.

Малыши появились на свет в начала января. Сейчас они уже немного подросли и находятся в теплом вольере вместе со своей мамой. Утята активно исследуют свой новый домик, а мама утка им во всем помогает: она учит их купаться и пить из поилки.

А другие сородичи с интересом наблюдают за воспитанием малышей, не отходя от их вольера.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер