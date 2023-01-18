Ходят хвостиком за мамой: у «мандаринок» в Новосибирском зоопарке появились утята

В Новосибирском зоопарке очередное пополнение. Фото: Кадр из видео\Анна Новикова

В Новосибирском зоопарке очередное пополнение. На этот раз радость родительства познали утки-мандаринки. Их засняла на видео постоянная посетительница зверинца Анна Новикова.

Малыши появились на свет в начала января. Сейчас они уже немного подросли и находятся в теплом вольере вместе со своей мамой. Утята активно исследуют свой новый домик, а мама утка им во всем помогает: она учит их купаться и пить из поилки.

А другие сородичи с интересом наблюдают за воспитанием малышей, не отходя от их вольера.

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