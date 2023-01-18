Новокузнецкий тренер рассказал, в чем польза стояния на гвоздях

Тренер Дмитрий Савоськин рассказал, в чем польза стояния на гвоздях. Фото: "Сибдепо"

Тренер из Новокузнецка Дмитрий Савоськин рассказал, в чем польза стояния на гвоздях. По его словам, оно несет как эзотерический, так и оздоровительный смысл. Тут зависит от того, что в это вкладывает сам человек.

— Стояние на гвоздях помогает человеку ответить на самое сокровенное. Все ответы находятся внутри нас, нужно их просто уметь находить. Делать это лучше с проводником, потому что он поможет и подтолкнёт к внутренней беседе и внутреннему диалогу. Можно стоять на гвоздях и для здоровья, без какой-либо эзотерической подоплеки. Это своего рода расслабление после какой-либо тренировки или до начала физической активности, — рассказал в беседе с Сибдепо тренер.

По словам Савоськина, любой человек может встань на гвозди самостоятельно. Тут главное желание и психологическая готовность. А чтобы выбрать метод постановки, необходимо определиться с тем, чего человек хочет добиться, стоя на гвоздях.

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