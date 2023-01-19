«Ии нужна поддержка»: новосибирские школьники передали бойцам СВО подарки, которые нарисовали для них

Рисунки рисовали пяти и шестиклассники. Фото: предоставлено Екатериной Яковлевой

Новосибирские школьники нарисовали подарки бойцам на СВО. Инициативу проявила одна из родительниц школы № 172.

- Моя дочка учится в 6 классе этой школы. Я попросила классного руководителя организовать акцию. Она обратилась за помощью к учителю ИЗО. Нашим ребятам нужна поддержка. Я считаю, что рисунки детей доставят им большую радость. Им будет приятно знать, что помнят о них, что мы ждем каждого домой, что мы верим в них, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина Яковлева, мама школьницы.

Ученики 5 и 6 классов креативно подошли к выполнению задания. Они не просто нарисовали рисунки, но и написали письма военным.

- Спасибо тебе за то, что несешь службу, неизвестный солдат, - пишет пятиклассник в своем обращении.

Как говорит Екатерина, рисунки она отнесет в организацию «Народный фронт». Волонтеры отправят подарки от ребят солдатам.

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