Жительница Академгородка пожаловались на агрессивных бродячих собак, пугающих прохожих

Собаки бегают давно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Академгородка в Новосибирске пожаловались на бродячих собак. Как утверждает женщина, стая бегает в районе трех улиц: Академической, Золотодолинской и Терешковой.

- Рядом находится две школы. Стая собак агрессивно облаивают жителей с собаками и без. В ветеринарной службе говорят, что выезжают, но собак найти не могут, уже 2 заявки было сделано, - пишет женщина в группе «Сообщество Академгородка».

Местная жительница не знает, что делать и попросила совета у участников группы. В комментариях подписчики высказали свое мнение:

- Скорее всего, эти собаки уже стерилизованные. Больше с ними ничего не сделать.

- Эта стая обитает на Золотодолинской, в районе дороги, ведущей к оврагу. Мы гуляем со своей собакой от Васильковой до Морского. Эти, увидев нас, стаей летят с лаем и рычанием. Настроены очень агрессивно.

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