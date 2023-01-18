ХК «Сибирь» обыграла нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:1

Хоккейная «Сибирь» обыграла команду «Нефтехимик» из Нижнекамска. Фото: ХК "Сибирь"

Хоккейная «Сибирь» обыграла команду «Нефтехимик» из Нижнекамска. Матч проходил на домашней арене новосибирской команды.

— Игра завершилась со счетом 4:1, — сообщается в официальной группе Вконтакте «ХК Сибирь».

Проходил матч в особенно веселой атмосфере, ведь сегодня, 18 января, отмечается Всемирный день Снеговика, кем является талисман новосибирских хоккеистов. В честь этого тренерский штаб вышел на игру в специальных галстуках со Снеговиками, детям, пришедшим на игру в костюмах снеговиков, раздавали сладости, а спортсмены после игры отправили на трибуны целую армию именных снеговичков в подарок болельщикам.

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