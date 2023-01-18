В Новосибирской области к 2027 году к газу подключат более 237 тысяч домовладений

В Новосибирской области к 2027 году к газу планируется подключить 237 тысяч домовладений.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирской области к 2027 году к газу планируется подключить 237 тысяч домовладений. Это 58% всего жилого фонда. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики региона.
— Новосибирская область нацелена на увеличение темпов газификации жилья. Кроме того, с 2023 года будут заметно увеличены меры социальной поддержки на газификацию, — отметил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.
В министерстве также отметили, что к 20224 году планируется провести газ к границам 60 тысяч домовладений.
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